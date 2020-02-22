Нью-Дели, 22 февраля 2020, 20:56 — REGNUM Два транспортных средства — пассажирский автофургон и грузовик — столкнулись в Индии. Об этом сообщает PTI со ссылкой на источник в полиции.
ДТП произошло в субботу, 22 февраля, недалеко от деревни в штате Гуджарат. По последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек, еще четыре пострадали.
«Погибли 12 человек, еще четверо получили ранения», — сказал источник.
В настоящее время выясняются причины аварии.
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