Нью-Дели, , 20:56 — REGNUM Два транспортных средства — пассажирский автофургон и грузовик — столкнулись в Индии. Об этом сообщает PTI со ссылкой на источник в полиции.

ДТП произошло в субботу, 22 февраля, недалеко от деревни в штате Гуджарат. По последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек, еще четыре пострадали.

«Погибли 12 человек, еще четверо получили ранения», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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