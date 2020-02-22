Санкт-Петербург, 22 февраля 2020, 20:24 — REGNUM В Ленинградской области в озере Вишневское утонули три рыбака-любителя. Об этом сообщили в субботу, 22 февраля, в пресс-службе регионального главка МЧС.
Трагедия произошла возле п. Красносельский в Выборгском районе.
«Поступило сообщение о том, что на озере Вишневского … утонули три рыбака-любителя, — говорится в сообщении. — … По прибытию (спасательных подразделений) из водоема были извлечены тела трех человек».
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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