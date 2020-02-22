Кандалакша, Мурманская область, , 20:22 — REGNUM Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика. Когда он потерял сознание, подозреваемый закопал тело в снегу.

Скорую помощь вызвали случайные прохожие. В настоящее время мальчик находится дома, его жизни ничего не угрожает.

Новость вызвала резонанс в регионе. Жители Кандалакши пожаловались в сети на то, что задержанный подросток не раз проявлял жестокость по отношению к детям. Мурманский омбудсмен Борис Коган подтвердил местным СМИ информацию о том, что подросток имеет большой «послужной список».