Тосно, Ленинградская область, , 20:01 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла на федеральной автотрассе «Россия» (Москва-Петербург) в Тосненском районе Ленинградской области около 18:50 мск в субботу, 22 февраля. В ней погибли два человека, еще трое пострадали. Среди последних — двое детей.

По предварительной информации, которой располагает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на 632 км трассы женщина-водитель, управлявшая автомобилем Skoda Octavia, по неизвестной причине допустила выезд на встречную полосу и совершила столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Nissan Almera, под управлением мужчины-водителя.

В результате лобового столкновения оба водителя скончались на месте.

В «Шкоде» получили травмы дети-пассажиры — девочка (тяжелые травмы) и мальчик (травмы средней степени тяжести).

Также травмы средней степени получил пассажир автомобиля «Ниссан».

«По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших устанавливаются», — добавили в пресс-службе УГИБДД.