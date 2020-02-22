Рига, , 19:30 — REGNUM Побережье Латвии накрыл эпицентр циклона. Об этом, как пишет портал LSM, сообщили 22 февраля в Центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным синоптиков, днём сильные порывы ветра в районе Вентспилса составляли 27 метров в секунду. В море рядом с Лиепаей порывы ветра были слабее, до 22 метров в секунду.

Отмечается, что данная погода сподвигла некоторых любителей воспользоваться ситуацией, чтобы получить удовольствие от кайта.

В Риге ожидают подъёма уровня воды. По данным специалистов, ветер утихнет только ночью в воскресенье.

Кайт — большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу.