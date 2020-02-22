Одесса, Украина, , 19:23 — REGNUM Мемориал в честь освобождения Одессы, расположенный на площади 10-го Апреля, осквернили неизвестные. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил представитель управления нацполиции в Одесской области «Украинским новостям».

По его словам, вандалы разрисовали цветными красками мемориал в честь героев Советского Союза, отреставрированный ранее за пости 4 млн гривен.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2019 г. в Одессе была демонтирована националистами-радикалами памятная доска с барельефом советского военачальника маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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