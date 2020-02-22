Идлиб, Сирия, , 18:29 — REGNUM Массированный удар по позициям сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации нанесли части турецкой армии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении минобороны Турции 22 февраля.

«Уничтожен 21 объект сторонников Башара Асада», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что турецкие силовики нанесли удар в ответ на танковый обстрел со стороны сирийских военных.

Напомним, боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска Сирии, поддерживают власти Турции. Армия Сирии освободила за последние недели от членов незаконных формирований значительные районы в регионе, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары.

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