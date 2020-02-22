Челябинск, , 18:26 — REGNUM Погибший в центре Челябинска 17-летний юноша бросился на помощь девушке. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, после встречи с друзьями одна из девушек отправилась домой пешком. Её друзья вышли из заведения позже и начали ловить такси. В этот момент к ним подбежал знакомый и рассказал, что к ушедшей девушке пристали пятеро мужчин и ей нужна помощь.

Друзья поспешили на выручку. Один из подростков получил ножевое ранение в грудь и скончался. Второй тоже ранен. Он был прооперирован и находится в больнице.

Всё произошло в районе улицы Воровского. Как сообщало ИА REGNUM, убийство случилось в ночь на 22 февраля. По подозрению в преступлении пойман 27-летний гражданин.

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