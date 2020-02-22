Долгопрудный, Московская область, , 17:37 — REGNUM Легковой автомобиль, который столкнулся с другой машиной, протаранил остановку общественного транспорта в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в субботу, 22 февраля, в районе дома 1 по Лихачевскому шоссе. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека.

«Произошло столкновение легковых автомобилей Geely и Renault… — говорится в сообщении. — В результате аварии один из автомобилей врезался в остановку общественного транспорта».

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

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