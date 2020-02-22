Азов, Ростовская область, , 16:39 — REGNUM Видео с места взрыва газа в жилом доме в Азове Ростовской области опубликовал Следственный комитет России на YouTube. Напомним, что материалы уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме под Ростовом-на-Дону ЧС переданы в «особый отдел».

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В результате взрыва бытового газа в Азове два человека погибли, ещё один получил травмы.

49 жильцов многоквартирного дома были эвакуированы. Для них организован пункт временного размещения. ЧП в Азове донской губернатор Василий Голубев взял под личный контроль. По его словам, пострадавшие получат всю необходимую помощь.

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