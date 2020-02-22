Нальчик, , 16:35 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей на федеральной автотрассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 437-м километре федеральной дороги «Кавказ». Столкнулись легковые автомобили Lada Kalina, Toyota и Kia. По предварительным данным, водитель Lada Kalina столкнулся по касательной с двумя легковыми иномарками при совершении манёвра по обгону. После столкновения Lada Kalina, потеряв управление, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате ДТП на месте погиб водитель Lada Kalina, пострадали пять пассажиров этого же автомобиля. Все пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП в Нальчике с участием маршрутки и легкового автомобиля.

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