Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM Материалы уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме под Ростовом-на-Дону переданы в «особый отдел». Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве.

«По поручению руководителя следственного управления Аслана Хуаде уголовное дело изъято из производства следственного отдела по городу Азову и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время на месте ЧС работают спасатели, полиция и группа следователей и криминалистов. Ведётся осмотр пострадавших квартир, опрос очевидцев.

Напомним, что в результате взрыва бытового газа в Азове два человека погибли, ещё один получил травмы.

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