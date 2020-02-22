Азов, Ростовская область, , 16:23 — REGNUM Группа донских следователей и криминалистов продолжает работу в жилом доме в Азове Ростовской области, где утром 22 февраля прогремел взрыв. По имеющейся информации, в результате ЧП пострадали несколько квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, хлопок произошёл в квартире, расположенной на третьем этаже трёхэтажного жилого кирпичного дома. В результате частично разрушены несколько квартир, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате взрыва газа два человека погибли, ещё один госпитализирован. 49 жителей эвакуировали из зоны ЧС в пункт временного размещения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял ситуацию под личный контроль.

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