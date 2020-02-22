Азов, Ростовская область, , 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в Азове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы.

«Ход ликвидации последствий ЧС находится на моем личном контроле. Для эвакуированных из дома жителей организовано горячее питание. Специалисты обследуют здание на предмет повреждений, чтобы принять решение о возможности вернуться жителям двух подъездов в свои квартиры. По результатам расследования причин чрезвычайной ситуации мы примем необходимые управленческие решения», — сказал губернатор.

Василий Голубев также отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв бытового газа в жилом доме по переулку Павлова в Азове произошёл утром 22 февраля. Выяснилось, что ЧП произошло после обследования дома газовыми службами, которых обеспокоенные жильцы вызвали из-за странного запаха. По последним данным, два человека погибли, ещё один — госпитализирован. 49 жителей, которых спасатели эвакуировали из зоны ЧС. Для них организован пункт временного размещения в местной гостинице.

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