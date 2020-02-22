Тбилиси, , 16:11 — REGNUM У трех граждан Ирана, которые были помещены в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии, диагноз коронавируса не подтвердился. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, эти граждане — члены одной семьи, они прибыли в Тбилиси вчерашним авиарейсом, и у всех троих в аэропорту была зафиксирована высокая температура. Так как у грузинской стороны имеется информация об ухудшении эпидситуации в Иране, было принято решение о госпитализации этих граждан и проведении исследований на коронавирус. Но тест дал отрицательный результат.

Не подтвердился факт заражения коронавирусом и у тех 34 граждан Грузии, которые вчера были доставлены авиарейсом из Китая. По заявлению Амирана Гамкрелидзе, эти граждане Грузии работали в Китае, но в связи со вспышкой коронавируса решили вернуться на родину. Они помещены в Сачхерскую больницу, где пробудут в карантине две недели. В случае выявления у кого-либо из них признаков коронавируса в течение карантинного периода заболевшие будут изолированы и помещены в боксированное отделение, сообщил Гамкрелидзе.