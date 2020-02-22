Азов, Ростовская область, 22 февраля 2020, 16:09 — REGNUM Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в жилом доме в Азове Ростовской области. В региональном управлении МЧС России предоставили первый фотоснимки с места происшествия, передаёт ИА REGNUM.

Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС
Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС
ГУ МЧС России по Ростовской области
Жильцов эвакуированы
ГУ МЧС России по Ростовской области
Взрыв газа в Азове произошёл утром 22 февраля
ГУ МЧС России по Ростовской области
Дом, в котором 22 февраля произошёл взрыв газа
ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте взрыва в Азове работают экстренные службы
ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте продолжают работу представители экстренных служб
ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте работают спасатели, следователи, полиция
ГУ МЧС России по Ростовской области
Осмотр места происшествия продолжается
ГУ МЧС России по Ростовской области
Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС
ГУ МЧС России по Ростовской области
Спасатели продолжают работу в пострадавшем от взрыва доме
ГУ МЧС России по Ростовской области
Территория вокруг пострадавшего дома оцеплена
ГУ МЧС России по Ростовской области

Напомним, что в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме по переулку Павлова в Азове погибли два человека. Ещё один человек пострадал, в настоящее время находится в больнице.

49 жильцов дома были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения на базе местной гостиницы «Солнечная». По предварительным данным, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования помещений люди смогут вернуться в свои квартиры.

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