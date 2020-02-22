Исламабад, , 16:10 — REGNUM Восемь человек погибли, ещё девять пострадали в результате оползня на мраморной шахте в Пакистане. Об этом 22 февраля сообщает телеканал Samaa.

ЧП произошло в округе Бунер, на закрытой шахте. По предварительным данным, рабочие собрались возле шахты на обед, когда на них сошёл оползень. Причина схода породы в настоящее время не установлена.

На место происшествия были вызваны спасательные команды и начались работы по разбору завалов и извлечению засыпанных породой людей. Отмечается, что в округе Бунер нет спасательной команды, поэтому она была вызвана из соседнего округа Сват.

По разным данным, под обвалом могут находиться от восьми до 30 человек. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Местные жители обратились к правительству с просьбой в проведении спасательных работ, так как на месте нет специального оборудования и техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на шахте в Донецкой Народной Республике, в результате которой ожоги получили пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке ДНР пять горняков получили ожоги