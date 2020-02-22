Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 15:58 — REGNUM Правоохранители «взяли в кольцо» санаторий с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из КНР, в посёлке Новые Санжары в Полтавской области. Об этом 22 февраля сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга возле медучреждения, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».

Как пояснил Геращенко, ситуация контролируется так, чтобы люди, у которых нет права находиться на территории санатория, не смогли туда попасть, и чтобы граждане, находящиеся на карантине, чувствовали себя спокойно.

Также Геращенко отметил, что обстановка в посёлке в настоящее время спокойная, никаких митингов и других акций протеста не проводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в толпе протестующих против заселения на карантин эвакуированных из Китая людей в санаторий в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели. При этом Данилов заявил, что правоохранительные органы знают, о ком идёт речь и примут все возможные меры по данной ситуации.

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