Сеул, , 15:24 — REGNUM Компания Samsung Electronics приостановила производство смартфонов на заводе в южнокорейском городе Куми после подтверждения случая заражения одного из сотрудников предприятия коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. 22 февраля об этом сообщает Reuters.

В Samsung рассказали, что производство на всём заводе приостановлено до 24 февраля, а цеха, в котором работал заразившийся сотрудник — до 25 февраля. Взаимодействовавшие с заболевшим человеком коллеги помещены в карантин.

Куми расположен в 35 километрах от города Тэгу, ставшего центром распространения коронавируса в Южной Корее. По состоянию на 22 февраля общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией 2019-nCoV в Южной Корее достигло 433.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Южной Корее был зафиксирован второй случай смерти от коронавируса.