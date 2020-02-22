Москва, , 15:05 — REGNUM Повышенный уровень радиации зафиксирован рамкой радиационного контроля на территории мусоросжигательного завода на юге Москвы. Об этом 22 февраля сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

Рамка радиационного контроля сработала на улице Подольских курсантов, где расположен мусоросжигательный завод №3.

Для замера уровня радиации на место ЧП отправлена мобильная лаборатория ФГУП «Радон».

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении информации о радиоактивных купюрах, которые, якобы, принёс мужчина в один из банков в Москве. Выяснилось, что повышение радиационного фона имело совершенно другой источник.

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