Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM Специалисты, обследующие пострадавший от взрыва газа и пожара многоквартирный дом в Азове Ростовской области, считают, что несущие конструкции дома остались целы. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

«По оценке специалистов, несущие конструкции дома не повреждены. После завершения работ экстренных служб жителям разрешат вернуться в свои квартиры», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что после взрыва в жилом доме вспыхнул пожар, площадь которого составила 60 кв. метров. В результате ЧП два человека погибли, ещё одной пострадавшей оказывают помощь медики Азовской центральной районной больницы. 49 жителей, которых спасатели эвакуировали из зоны ЧС, разместят в пункте временного размещения.

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