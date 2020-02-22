Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Мужчина, напавший с ножом на израильского полицейского был нейтрализован в Иерусалиме. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба полиции Израиля.

По данным полиции, вооружённый ножом мужчина приблизился к Львиным воротам в Старом городе Иерусалима и набросился на сотрудников полиции, которые находились поблизости.

В ответ полицейские открыли огонь и нейтрализовали злоумышленника. При стрельбе пострадала 42-летняя женщина, она была ранена в ногу при стрельбе, открытой сотрудниками полиции.

Для женщины была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшей сделали перевязку и обезболивающий укол, после чего доставили в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте женщины, угрожавшей ножом полицейским возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

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