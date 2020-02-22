Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял ситуацию со взрывом газа в жилом доме в Азове под личный контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 22 февраля.

Представители экстренных служб региона доложили Голубеву о ходе работ по устранению последствий взрыва и пожара в многоквартирном доме по переулку Павлова в Азове.

ИА REGNUM ранее сообщало, что перед взрывом в жилом доме произошла утечка газа. В результате ЧП два человека погибли, ещё одна пострадавшая госпитализирована в Азовскую центральную районную больницу. Из зоны ЧС эвакуировано 49 жителей. Их разместят в одной из азовских гостиниц.

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