Москва, , 13:52 — REGNUM Женщину и её питомца, провалившихся под лёд Москвы-реки вытащили из воды спасатели на северо-западе города. Об этом 22 февраля сообщила журналистам пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

ЧП произошло около 09:53 мск в районе Троице-Лыково. Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах увидели женщину, провалившуюся под лёд Москва-реки во время прогулки с собакой.

Женщина была доставлена на опорный пункт, где ей и её псу оказали первую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении рыбака спасателями станции Левобережная в Москве.

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