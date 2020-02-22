Азов, Ростовская область, , 13:35 — REGNUM Перед взрывом в многоквартирном жилом доме в Азове Ростовской области произошла утечка газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром перераспределение Ростов-на-Дону».

На запах газа жильцы дома пожаловались утром 22 февраля. На вызов прибыла аварийная бригада, которая установила «наличие утечки газа».

«Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошёл после отключения газа», — уточнили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что в результате взрыва бытового газа в Азове два человека погибли, ещё один госпитализирован. Для жильцов развёрнут пункт временного размещения. Всего эвакуировано 49 человек.

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