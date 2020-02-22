Азов, Ростовская область, , 13:27 — REGNUM В Азове Ростовской области, где произошёл взрыв бытового газа, пожар потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 февраля.

«Полная ликвиадция пожара объявлена в 12:26 мск», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в доме по переулку Павлова произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП два человека погибли, ещё один госпитализирован.

Всего в трёхэтажном доме расположено 27 квартир. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения.

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