Азов, Ростовская область, , 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели двух человек при хлопке газа возбудили следователи в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в результате хлопка газа в жилом трёхэтажном доме на улице Павлова в городе Азове погибли два человека, ещё одна женщина была госпитализирована с травмами в медучреждение.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного отдела, сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, идёт опрос жителей дома. На место ЧП выехал также руководитель регионального СУ СКР Аслан Гарунович Хуаде.

Уголовное дело возбуждено следователями по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жильцов повреждённого при хлопке газа дома в городе Азове переселят в пункт временного размещения.

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