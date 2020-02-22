Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Проверку по факту госпитализации ребёнка с тяжёлым отравлением проводят сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Информация о мальчике 2019 года рождения, который был госпитализирован в детскую больницу в тяжёлом состоянии, поступила в региональное ведомство поздно вечером 21 февраля.

По предварительным данным, ребёнок около 19:00 получил тяжёлое отравление дома, в квартире на Ленинском проспекте, съев таблетированное средство от тараканов.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. Изучаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении неизвестным веществом пятерых школьников в Ставропольском крае.

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