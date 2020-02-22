Азов, Ростовская область, , 12:40 — REGNUM Из-за взрыва газа в Азове Ростовской области спасатели развернули пункт временного размещения людей, оказавшихся в зоне ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Хлопок газа произошел на третьем этаже. Всего в доме 27 квартир. В готовности пункт временного размещения», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия стянуты дополнительные силы и средства. В настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлечено 79 человек и 22 единицы техники.

Напомним, что в результате взрыва бытового газа два человека погибли, ещё один госпитализирован.

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