Пенза, 22 февраля 2020, 12:24 — REGNUM В ночь на 22 февраля на трассе в Пензенской области произошло ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла на 358-м километре трассы «Саратов — Нижний Новгород"в границах Иссинского района.
Как сообщают очевидцы, «Нива» столкнулась с «Маздой», выехав на встречную полосу. После столкновения иномарка оказалась в кювете. Жертв нет.
Подробности ДТП выясняются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на трассе в Пензенской области произошло сразу четыре ДТП из-за тумана.
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