Азов, Ростовская область, , 12:17 — REGNUM Почти 50 человек эвакуировали из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Азове Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 февраля.

По информации ведомства, «несущие конструкции многоквартирного дома не повреждены». Из зоны ЧП эвакуировано 49 человек. На месте работают 59 человек и 16 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что в результате взрыва бытового газа два человека погибли, ещё один госпитализирован.

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