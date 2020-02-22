Азов, Ростовская область, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области в одном из многоквартирных жилых домов произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека, ещё один человек госпитализирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 февраля.

Хлопок произошёл в трёхэтажном доме по переулку Павлова в Азове. После взрыва возник пожар, площадь которого составила 60 кв. метров. В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения.

«По предварительной информации, три человека пострадали, из них двое погибли», — уточнили в ведомстве.