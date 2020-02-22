Азов, Ростовская область, , 12:12 — REGNUM Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск. Разрушений в доме нет, несущие конструкции повреждены не были. В настоящее время идёт тушение пожара, возникшего после взрыва.

В результате ЧП погибли два человека, пострадали двое. Пострадавшие госпитализированы.

В ликвидации пожара принимают участие 60 человек и около 20 единиц техники. В настоящее время возгорание удалось локализовать. Из дома эвакуировано 49 человек.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

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