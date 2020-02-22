Донецк, , 10:49 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирований обстреляли населенный пункт Александровка, в результате чего были зафиксированы повреждения пяти домов, сообщает 22 февраля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Обстрел населенного пункта Александровка велся боевиками ВСУ из БМП-2 со стороны населенного пункта Марьинка.

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Повреждение остекления было зафиксировано в доме по адресу улица Шевченко 257. По адресу улица Шевченко, дом 306 была повреждена кровля хозяйственных сооружений. По адресу, улица Шевченко, дом 255 были повреждены гараж, ограждение и остекление дома. По адресу, улица Шевченко, дом 255 «б» были повреждены кровля и остекление дома. Повреждение кровли дома также было зафиксировано по адресу улица Ленина, дом 343.

Информации о пострадавших и жертвах среди мирного населения нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю четыре человека получили ранения в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики боевиками ВСУ. Трое из раненных — защитники республики, один — мирный гражданин ДНР.