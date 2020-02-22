Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Трое подозреваемых задержаны после стрельбы, в которой пострадали пять человек, в Казахстане. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба казахстанской полиции.

Пять человек с огнестрельными ранениями поступили вечером 20 февраля в больницу города Хромтау на западе страны. По факту перестрелки была создана следственно-оперативная группа и начаты следственные мероприятия, в ходе которых в течение суток были задержаны трое подозреваемых.

Подозреваемые дали признательные показания, у них были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и автомобиль ВАЗ-2114, на котором они передвигались. Начато расследование по статье о покушении на убийство, проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в Казахстане.

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