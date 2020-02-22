Сухум, , 10:16 — REGNUM Уголовное дело, возбужденное в связи с гибелью троих российских военнослужащих в аварии с бронетранспортёром (БТР) закрыто в Абхазии. Об этом 22 февраля сообщила журналистам пресс-служба Военного следственного управления по Южному военному округу.

По факту ДТП, которое произошло в январе 2019 года, было возбуждено уголовное дело 105-м военным следственным отделом Следственного комитета РФ. Следствием установлено, что БТР был технически исправен, военнослужащий, при совершении поворота, не справился с управлением машиной и допустил её опрокидывание в обрыв. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Напомним, ДТп с участием БТР-80, в котором находились пятеро российских военнослужащих, сорвался на горной дороге с 40-метровой высоты по пути на полигон. Трое солдат, в том числе водитель БТР, погибли на месте, двое были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели российского военнослужащего в результате ДТП в Абхазии.

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