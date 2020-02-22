Ульяновск, , 09:45 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении средств у 23 граждан. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в Ульяновске бывший заместитель управляющего операционным офисом одного из банковских филиалов организовывала внесение изменений в программном комплексе персональных сведений клиентов.

«Переведя под свой контроль коды, необходимые для формирования кассовых ордеров, она неправомерно проводила банковские операции по расходу денежных средств», — говорят в прокуратуре.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 23 гражданина, в том числе индивидуальные предприниматели. Ущерб оценивается на сумму более 1,6 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного чч. 3,4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело по обвинению экс-сотрудника банка в хищении у страховой компании более 1,4 млн рублей. Правоохранители считают, что он вводил в базу данных недостоверную информацию о наличии якобы исполнительных листов со взысканием со страховой компании в его пользу «сумм неких долгов».

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