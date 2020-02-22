Ниамей, , 09:16 — REGNUM 120 террористов были ликвидированы в результате совместной военной операции вооружённых сил Нигера и Франции на юго-западе Нигера. Об этом 21 февраля сообщает Agence France-Presse.

Военная операция началась 1 февраля в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. За время операции к 20 февраля военным удалось устранить 120 террористов.

Кроме того, военные захватили несколько единиц транспорта и оборудование для создания взрывных устройств. Потерь среди силовиков нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации французскими войсками в Мали 30 террористов, входящих в группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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