Чебоксары, , 09:01 — REGNUM Двум жителям Чувашии вынесен приговор за дачу взятки сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Они получили миллионные штрафы и условные сроки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Перед судом предстали 27-летний парень, который фактически работал от имени своего отца — индивидуального предпринимателя. По делу также проходил его 55-летний знакомый, который был посредником при передаче взятки.

По данным правоохранителей, 19 июля 2019 года в Чебоксарах было передано 200 тыс. рублей сотруднице минтранса за обеспечение победы в конкурсе на право организации регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту № 125 Цивильск — Чебоксары. Чиновница поставила в известность своё руководство, и информация была передана в правоохранительные органы.

Решением суда фигуранты уголовного дела признаны виновными в даче и получении взятки. Им назначены соответственно наказания в виде 2,5 млн рублей штрафа и пять лет лишения свободы условно и 2 млн рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии пять юрлиц оштрафованы за незаконное вознаграждение в интересах юрлица, более 70 юридических и физических лиц — за незаконное привлечение к труду чиновников, в том числе бывших.

Подробнее: Коррупция в Чувашии: чему уделяется «особое внимание»