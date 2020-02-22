Минск, , 09:15 — REGNUM В деревне Бабиничи Оршанского района Белоруссии женщина обнаружила в сигаретах вещество, напоминавшее ртуть. Об этом 21 февраля сообщается в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, произвели с помощью газоанализатора замеры в доме женщины. Содержание паров ртути в помещении не выявлено. Емкость с табачными изделиями находится временно в подразделении министерства чрезвычайных ситуаций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ в январе текущего года выросла доля контрабандных сигарет, ввезенных в Россию из Белоруссии.