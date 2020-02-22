Денпасар, Индонезия, , 08:14 — REGNUM Строитель, укравший мобильный телефон у белорусского туриста, арестован в городе Кута на индонезийском острове Бали, сообщает портал The Coco.

Инцидент произошел 30 декабря. Потерпевший оставил телефон на припаркованном мотоцикле, а вернувшись обнаружил пропажу.

Заявление в полицию турист подал сразу, но вора вместе с телефоном нашли только сейчас. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на испанском острове Ибица был ограблен турист из Азербайджана. Преступник сорвал с него часы стоимостью $1200. При этом изначально утверждалось, что их цена составляет $1,5 млн.

Читайте также: Украденные у туриста на Ибице «очень дорогие часы» оказались репликой