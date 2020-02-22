Киев, , 08:15 — REGNUM В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения. Об этом со ссылкой на собственные источники 21 февраля сообщают Украинские национальные новости (УНН).

Дом, где было обнаружено тело погибшего, находится в селе Чайки Киевской области.

О погибшем известно, что это был Старицкий Сергей Геннадиевич 1963 года рождения, который был директором Общества с ограниченной ответственностью «Спорт медиа проект». Основная версия гибели мужчины — суицид.

Напомним, что экс-глава внешнеполитического ведомства Украины был назначен на данную должность в 2012 году указом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После того, как Виктор Янукович покинул Украину в результате государственного переворота, 23 февраля 2014 года Рада уволила Кожару с должности министра иностранных дел Украины, а вместо него временно исполняющим данную должность был назначен Андрей Дещица.