Киев, , 07:43 — REGNUM За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан. Об этом 21 февраля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура». Он также подчеркнул, что водители, которые перевозили эвакуированных, также находятся на карантине. Как пояснил министр, повышение температуры тела дало обострение артрита на колене у водителя и температура была повышенной всего один час.

«Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть», — отметил глава МВД, добавив, что самолет и автобусы, которые привезли граждан, уже прошли соответствующую дезинфекцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Новых Санжар, куда в подготовленное лечебное учреждение доставили для двухнедельного карантина эвакуированных из КНР граждан, устроили беспорядки в связи с намерение украинских властей разместить в данном населенном пункте эвакуированных. В частности, жители поселка закидали автобусы с прибывшими гражданами камнями. В Организации Объединенных Наций отреагировали на поведение жителей поселка по отношению к своим соотечественникам, заявив, что нападение на эвакуированных из Уханя граждан Украины «не должно иметь место на сегодняшней Украине».

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