Красноярск, , 06:20 — REGNUM В Красноярске при пожаре в многоквартирном жилом доме пострадали пять человек. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в двухэтажном, 32-квартирном жилом доме на улице Глинки, 7а произошёл 22 февраля в 03:09 по местному времени. Огонь охватил площадь 300 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 32 жильца, в том числе семеро детей. Пятерым потребовалась медицинская помощь.

В 06:14 пожар был локализован. В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовали 47 человек и 17 единиц техники.