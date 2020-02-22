Аккра, , 05:19 — REGNUM Грузовой автомобиль сбил пятерых человек в городе Нкванта на востоке Ганы, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что водитель грузовика, груженного песком, потерял управления и врезался группу людей. В результате ДТП погибли продавщица и двое ее клиентов. Еще двое получили травмы и были госпитализированы, среди них — беременная женщина. По факту ДТП ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января два автобуса столкнулись на юге Ганы. В результате ДТП погибли более 30 человек, еще 59 получили различные травмы.

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