Мехико, , 04:59 — REGNUM В мексиканском штате Дуранго фургон столкнулся с тракторным прицепом, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что ДТП произошло в муниципалитете Пуэбло Нуэво. Фургон врезался в тракторный прицеп, в результате чего погибли восемь человек. Еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, в фургоне находились работники местной фабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Мексике перевернулся грузовик с мигрантами из Центральной Америки. В результате аварии погиб один человек, еще 45 получили травмы различной степени тяжести.

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