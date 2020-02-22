Корсаков, Сахалинская область, , 03:49 — REGNUM Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с маршруткой в Корсакове Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 49 по улице Окружной утром 22 февраля. По предварительной версии, иномарка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным такси № «3−3». В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице. Также легкие травмы получил один из пассажиров маршрутки. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля два легковых автомобиля столкнулись на мосту на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.