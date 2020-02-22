Джакарта, , 00:44 — REGNUM Не менее тысячи человек бежали от наводнения в столице Индонезии Джакарте, которое было вызвано поливными дождями, 21 февраля сообщает The Coco.

Удар стихии распространился примерно на 40 районов города. Больше всего затопило восточную часть индонезийской столицы. Согласно прогнозам, наводнения в городе будут продолжаться до марта.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько школ в городе Пекалонган на острове Ява в Индонезии были временно закрыты из-за наводнения.

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