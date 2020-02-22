Санкт-Петербург, , 00:09 — REGNUM Водитель фуры, двигавшейся по встречной полосе на КАД Петербурга, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил столкновение как минимум с двумя автомобилями, в ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили подробности происшествия, ужаснувшего петербуржцев. В сети уже появились видеозаписи того, как фура на большой скорости двигалась навстречу плотному потоку автомобилей на КАД по внешнему кольцу. Легковые автомобили и грузовики едва успевали уворачиваться, затем, около 22 часов, на 73,5 км скоростной автотрассы произошло столкновение.

По данным дорожной полиции, за рулем фуры американской марки Freightliner находился пьяный мужчина, 1957 года рождения.

Он совершил столкновение с легковыми автомобилями Audi и Ford Kuga. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» — мужчина 1971 г.р. — получил травмы средней степени тяжести. Также пострадали двое пассажиров-детей, находившихся в «Форде» — мальчики 2010 и 2012 г.р. Они получили легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

«По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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