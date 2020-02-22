Уфа, , 00:44 — REGNUM Один ребёнок погиб, ещё двое детей пострадали в результате пожара в жилом частном доме в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло около 20:47 по местному времени в Учалинском районе в селе Юлдашево. Площадь возгорания составила два кв. метра.

На момент пожара в доме находились трое детей. Подъехавший к месту происшествия отец детей вместе со своим знакомым вытащили из дома детей, мальчиков 2017, 2015 и 2013 годов рождения.

Дети были доставлены бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу города Учалы. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, самого младшего ребёнка спасти не удалось. Мальчики 2015 и 2013 годов рождения в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести.

Пожар в доме был оперативно ликвидирован спасателями. Уточняется, что в доме был установлен извещатель, сработавший во время возгорания. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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